Brent торгується на рівні 56,35 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у червні у середу зранку зросли в ціні до 56,35 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:21, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,21%.
При цьому ціна травневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 53,50 долара за барель, додавши 0,19%.
Нагадаємо, у лютому Україна скоротила видобуток нафти на 11,1% порівняно з аналогічним періодом 2016 року.