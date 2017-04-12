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Brent торгується на рівні 56,35 дол. за барель

Brent торгується на рівні 56,35 дол. за барель

Київ • УНН

 • 12856 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у червні у середу зранку зросли в ціні до 56,35 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:21, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,21%.

При цьому ціна травневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 53,50 долара за барель, додавши 0,19%.

Нагадаємо, у лютому Україна скоротила видобуток нафти на 11,1% порівняно з аналогічним періодом 2016 року.

Українські Національні Новини

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