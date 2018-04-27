Brent подешевшала до 74,57 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у п'ятницю у четвер зранку впали в ціні до 74,57 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
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За даними видання станом на 8:16, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,23%.
При цьому ціна червневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 68,03 долара за барель, втративши 0,23%.
Нагадаємо, МВФ прогнозує зростання цін на нафту в 2018 році.