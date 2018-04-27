Brent подешевела до 74,57 долл. за баррель
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в пятницу в четверг утром упали в цене до 74,57 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
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По данным издания по состоянию на 8:16, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,23%.
При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 68,03 доллара за баррель, потеряв 0,23%.
Напомним, МВФ прогнозирует рост цен на нефть в 2018 году.