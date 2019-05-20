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Brent підскочила в ціні вище 73 дол. за барель

Brent підскочила в ціні вище 73 дол. за барель

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 травня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у липні у четвер зранку зросли в ціні до 73,11 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:49, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 1,25%.

При цьому ціна червневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 63,49 долара за барель, додавши 1,16%.

Нагадаємо, РФ заборонила експорт нафти до України.

Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.

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