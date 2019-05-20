Brent підскочила в ціні вище 73 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у липні у четвер зранку зросли в ціні до 73,11 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:49, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 1,25%.
При цьому ціна червневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 63,49 долара за барель, додавши 1,16%.
Нагадаємо, РФ заборонила експорт нафти до України.
Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.