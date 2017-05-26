Брендові АЗК у квітні наростили продажі автогазу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. У квітні 2017 р брендові мережі АЗК в Києві наростили продажі зрідженого газу. Про це повідомляє консалтингова компанія UPECO, посилаючись на аналіз роздрібної реалізації скрапленого газу в Києві в березні-квітні 2017 року, передає УНН.
Аналітики відзначають, що внаслідок демонтажу нелегальних газових модулів, реалізація скрапленого газу в столиці “перейшла” на заправки мережевих операторів.
“У порівнянні з березнем, у квітні у мережевих операторів, які залишилися працювати в Києві, зокрема, у членів Нафтогазовій асоціації України (ОККО, WOG, SOCAR, AMIC, Shell і KLO), продажу скрапленого газу за готівковий розрахунок показали стрімке зростання на 23,2-237%, в залежності від кількості станцій в Києв ”, - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, за словами президента “Нафтогазовій Асоціації України” (НАУ) Дмитра Кулика, з Києва нелегальні АГЗП переїхали в передмістя. Про те, що в області працюють газові моноблоки свідчать і дані з офіційного сайту компанії “Смарт”.
Додамо, що напередодні Євробачення в столиці демонтували понад 300 АГЗП, які працювали без оформлення дозвільної документації. Чиновники КМДА пообіцяли, що не дозволять нелегальному газового бізнесу повернутися до Києва.