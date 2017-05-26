Брендовые АЗК в апреле нарастили продажи автогаза

Аналитики отмечают, что в результате демонтажа нелегальных газовых модулей, реализация сжиженного газа в столице "перешла" на заправки сетевых операторов.

"По сравнению с мартом, в апреле в сетевых операторов, которые остались работать в Киеве, в частности, членов Нефтегазовой ассоциации Украины (ОККО, WOG, SOCAR, AMIC, Shell и KLO), продажи сжиженного газа за наличный расчет показали стремительный рост на 23,2-237%, в зависимости от количества станций в Киеве", - сказано в сообщении.

Напомним, по словам президента "Нефтегазовой Ассоциации Украины" (НАУ) Дмитрия Кулика, из Киева нелегальные АГЗП переехали в пригород. О том, что в области работают газовые моноблоки свидетельствуют и данные с официального сайта компании "Смарт".

Добавим, что накануне Евровидения в столице демонтировали более 300 АГЗП, которые работали без оформления разрешительной документации. Чиновники КГГА пообещали, что не позволят нелегальном газового бизнеса вернуться в Киев.