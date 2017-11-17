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Бренд “LONGmixER” вітає всіх студентів з Міжнародним Днем Студента

Бренд “LONGmixER” вітає всіх студентів з Міжнародним Днем Студента

Київ • УНН

 • 9056 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Щорічно 17 листопада відзначається головне свято всіх студентів - Міжнародний День Студента. І “LONGmixER” вітає всіх студентів із цим святом, предає УНН із посиланням на прес-реліз бренду.

Цей день у молоді традиційно асоціюється з гучним святкуванням і шаленими розвагами.

Студенти в багатьох країнах світу влаштовують запальні вечірки, щоб яскраво і незабутньо відсвяткувати своє “професійне” свято.

“В кожній країні існують свої традиції святкування. Наприклад, в США День Студента відзначають вже більш двохсот років. В найбільших вузах Америки влаштовують костюмовані бали, паради та маскаради. Особливістю свята є те, що участь в таких парадах беруть чоловіки, які перевдягаються в жіночі костюми. Традиція бере свій початок з часів, коли в вузах могли навчатися тільки чоловіки, і вони ж виконували всі жіночі ролі в студентських театрах. Таке святкування має назву "Hasty Pudding" на честь традиційної страви студентських зборів”, - йдеться у релізі.

В Німеччині в кожному навчальному закладі День Студента святкують окремо.

“Часто в цей день викладачі роблять подарунок своїм студентам і скасовують заняття. Замість них проводять спортивні змагання або, якщо дозволяє погода, гучні гуляння на свіжому повітрі”, - зазначається у повідомленні.

Свій подарунок студентам приготував і молодіжний бренд слабоалкогольних напоїв “LONGmixER”.

“Напередодні зимового сезону та різдвяних свят ТМ “LONGmixER” запускає нову унікальну колекцію найпопулярніших зимових напоїв “LONGmixER Winter Edition”.

Напої, доповнені ароматними спеціями та вишуканими прянощами, обов'язково зігріють в зимові морози та створять атмосферу свята та казки. В асортименті зимової колекції “LONGmixER” – такі традиційні напої, як Червоний та Білий Глінтвейн, Грог та Грушево-Карамельний Пунш”, - сказано в релізі.

Нова колекція зимових напоїв “LONGmixER Winter Edition” стане ідеальним довершенням для затишного зимового вечора під час перегляду улюблених фільмів і для веселих домашніх вечірок у колі улюблених друзів, підкреслюють виробники напою.

Нагадаємо, що вся продукція бренду “LONGmixER” випускається на основі натурального соку.

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