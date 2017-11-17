Бренд "LONGmixER" поздравляет всех студентов с Международным Днем Студента

Этот день в молодежи традиционно ассоциируется с громким празднованием и бешеными развлечениями.

Студенты во многих странах мира устраивают зажигательные вечеринки, чтобы ярко и незабываемо отпраздновать свой "профессиональный" праздник.

"В каждой стране существуют свои традиции празднования. Например, в США День Студента отмечают уже более двухсот лет. В крупнейших вузах Америки устраивают костюмированные балы, парады и маскарады. Особенностью праздника является то, что участие в таких парадах принимают мужчины, переодеваются в женские костюмы. Традиция берет свое начало со времен, когда в вузах могли учиться только мужчины, и они же выполняли все женские роли в студенческих театрах. Такое празднование называется "Hasty Pudding" в честь традиционного блюда студенческих собраний", - говорится в релизе.

В Германии в каждом учебном заведении День Студента празднуют отдельно.

"Часто в этот день преподаватели делают подарок своим студентам и отменяют занятия. Вместо них проводят спортивные соревнования или, если позволяет погода, громкие гуляния на свежем воздухе", - отмечается в сообщении.

Свой подарок студентам приготовил и молодежный бренд слабоалкогольных напитков "LONGmixER".

"Накануне зимнего сезона и рождественских праздников ТМ "LONGmixER" запускает новую уникальную коллекцию самых популярных зимних напитков "LONGmixER Winter Edition".

Напитки, дополненные ароматными специями и изысканными пряностями, обязательно согреют в зимние морозы и создадут атмосферу праздника и сказки. В ассортименте зимней коллекции "LONGmixER" - такие традиционные напитки, как Красный Белый Глинтвейн, Грог и Грушево-Карамельный Пунш", - говорится в релизе.

Новая коллекция зимних напитков "LONGmixER Winter Edition" станет идеальным довершением для уютного зимнего вечера во время просмотра любимых фильмов и для веселых домашних вечеринок в кругу любимых друзей, подчеркивают производители напитка.

Напомним, что вся продукция бренда "LONGmixER" выпускается на основе натурального сока.