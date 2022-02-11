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Бренд Апетитна здивував запуском парфумів з ароматом шашлику до Дня закоханих

Бренд Апетитна здивував запуском парфумів з ароматом шашлику до Дня закоханих

Київ • УНН

 • 59556 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. До Дня закоханих бренд ready-to-cook продуктів Наша Ряба Апетитна в колаборації з американським парфумерним брендом Demeter Fragrance Library представили незвичний та надзвичайний аромат — “Еаu de Chashlyk”, передає УНН.

Деталі

У компанії прокоментували, що Еаu de Chashlyk — це аромат палкого кохання з відтінком маринованої курочки, пряними спеціями та нотками диму. Стильна брендована упаковка із вогняною тканиною створює відчуття багаття, а дерев’яна кришка флакону схожа на ручку гриль-решітки. Парфум підійде як для чоловіків, так і для жінок — унісекс.

“Нам подобаються сміливі й нестандартні колаборації. Ми хочемо своїм продуктом не лише смачно нагодувати наших споживачів, але й додати трішки більше фану в їхнє життя . До того ж, такий аромат точно не залишить нікого байдужим”, — наголосив Олексій Безуглий, директор Департаменту маркетингу МХП.

Запалюйте вогонь кохання разом з Еаu de Chashlyk!

Для довідки.

Наша Ряба Апетитна — популярний в Україні бренд ready-to-cook продуктів з курятини, сучасне рішення для швидкого та простого приготування їжі.

В асортименті — свіжомаринована курочка (крильця, гомілки, стегна, шашлик), ковбаски, кебаб, рулети, котлети, мітболи, фрикадельки, бургерні котлети — продукти вже готові до приготування.

Монопарфумерія Demeter Fragrance Library — один із найоригінальніших брендів у світі. Виробляється у США, на 95% складається з натуральних, екологічно чистих інгредієнтів. Не використовуються штучні барвники, емульгатори для створення штучної стійкості аромату та парабени. Продукція не тестується на тваринах, відповідає європейським та українським стандартам безпеки.

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