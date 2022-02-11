Бренд Аппетитная удивил запуском духов с ароматом шашлыка ко Дню влюбленных
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Ко Дню влюбленных бренд ready-to-cook продуктов Наша Ряба Аппетитная в коллаборации с американским парфюмерным брендом Demeter Fragrance Library представили необычный и чрезвычайный аромат — “Еаи de Chashlyk”, передаетУНН.
Детали
В компании прокомментировали, что Еаu de Chashlyk — это аромат страстной любви с оттенком маринованной курочки, пряными специями и нотками дыма. Стильная брендированная упаковка с огненной тканью создает ощущение костра, а деревянная крышка флакона похожа на ручку гриль-решетки. Парфюм подойдет как для мужчин, так и для женщин — унисекс.
“Нам нравятся смелые и нестандартные коллаборации. Мы хотим своим продуктом не только вкусно накормить наших потребителей, но и добавить немного больше фана в их жизнь. К тому же, такой аромат точно не оставит никого равнодушным”, — подчеркнул Алексей Безуглый, директор Департамента маркетинга МХП.
Зажигайте огонь любви вместе с Еаu de Chashlyk!
Для справки.
Наша Ряба Аппетитная— популярный в Украине бренд ready-to-cook продуктов из курятины, современное решение для быстрого и простого приготовления пищи.
В ассортименте — свежемаринованная курочка (крылышки, голени, бедра, шашлык), колбаски, кебаб, рулеты, котлеты, митболы, фрикадельки, бургерные котлеты — продукты уже готовые к приготовлению.
Монопарфюмерия Demeter Fragrance Library — один из самых оригинальных брендов в мире. Производится в США, на 95% состоит из натуральных, экологически чистых ингредиентов. Не используются искусственные красители, эмульгаторы для создания искусственной стойкости аромата и парабены. Продукция не тестируется на животных, соответствует европейским и украинским стандартам безопасности.