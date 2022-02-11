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15 марта, 19:03 • 100559 просмотра

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Бренд Аппетитная удивил запуском духов с ароматом шашлыка ко Дню влюбленных

Киев • УНН

 • 59542 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Ко Дню влюбленных бренд ready-to-cook продуктов Наша Ряба Аппетитная в коллаборации с американским парфюмерным брендом Demeter Fragrance Library представили необычный и чрезвычайный аромат — “Еаи de Chashlyk”, передаетУНН.

Детали

В компании прокомментировали, что Еаu de Chashlyk — это аромат страстной любви с оттенком маринованной курочки, пряными специями и нотками дыма. Стильная брендированная упаковка с огненной тканью создает ощущение костра, а деревянная крышка флакона похожа на ручку гриль-решетки. Парфюм подойдет как для мужчин, так и для женщин — унисекс.

“Нам нравятся смелые и нестандартные коллаборации. Мы хотим своим продуктом не только вкусно накормить наших потребителей, но и добавить немного больше фана в их жизнь. К тому же, такой аромат точно не оставит никого равнодушным”, — подчеркнул Алексей Безуглый, директор Департамента маркетинга МХП.

Зажигайте огонь любви вместе с Еаu de Chashlyk!

Для справки.

Наша Ряба Аппетитная— популярный в Украине бренд ready-to-cook продуктов из курятины, современное решение для быстрого и простого приготовления пищи.

В ассортименте — свежемаринованная курочка (крылышки, голени, бедра, шашлык), колбаски, кебаб, рулеты, котлеты, митболы, фрикадельки, бургерные котлеты — продукты уже готовые к приготовлению.

Монопарфюмерия Demeter Fragrance Library — один из самых оригинальных брендов в мире. Производится в США, на 95% состоит из натуральных, экологически чистых ингредиентов. Не используются искусственные красители, эмульгаторы для создания искусственной стойкости аромата и парабены. Продукция не тестируется на животных, соответствует европейским и украинским стандартам безопасности.

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