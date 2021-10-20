Бразильського нападника обрано найкращим футболістом туру чемпіонату України
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Українська Прем’єр-Ліга, опитавши фахівців, які входять до спеціальної експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 11-го туру УПЛ, передає УНН з посиланням на сайт УПЛ.
Деталі
За підсумком голосування перемогу здобув нападник “Ворскли” Рангел, який у матчі з “Олександрією” оформив дубль. Він на один бал випередив півзахисника “Шахтаря” Фернандо.
Сказано, що до складу експертної ради увійшли: Сергій Нагорняк, Артур Валерко, Ігор Шуховцев, Геннадій Орбу, Віктор Грачов, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський.
Доповнення
Найкращим наставником туру обрано Роберто Де Дзербі із “Шахтаря” завдяки перемозі клубу над “Зорею” (6:1).