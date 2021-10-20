Бразильського нападника обрано найкращим футболістом туру чемпіонату України

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Українська Прем’єр-Ліга, опитавши фахівців, які входять до спеціальної експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 11-го туру УПЛ, передає УНН з посиланням на сайт УПЛ.