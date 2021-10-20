Бразильского нападающего избран лучшим футболистом тура чемпионата Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, которые входят в специальную экспертного совета, определила яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 11-го тура УПЛ, передает УНН со ссылкой на сайт УПЛ.
Детали
По итогам голосования победу одержал нападающий "Ворсклы" Рангель, который в матче с "Александрией" оформил дубль. Он на один балл опередил полузащитника "Шахтера" Фернандо.
Сказано, что в состав экспертного совета вошли: Сергей Нагорняк, Артур Валерко, Игорь Шуховцев, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.
Дополнение
Лучшим наставником тура избран Роберто Де Дзерби из "Шахтера" благодаря победе клуба над "Зарей" (6: 1).