Бразильський оборонець уклав нову угоду із "Шахтарем"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Фланговий захисник Ісмаїлі вирішив продовжити виступи у складі донецького "Шахтаря". Про це інформує сайт "помаранчево-чорних", передає УНН.
28-річний футболіст продовжив угоду з клубом до літа 2023 року.
За умовами нового контракту, сума викупу футболіста складає 100 мільйонів євро.
Варто відзначити, що Ісмаїлі виступає в "Шахтарі" з 2013 року, коли перебрався до українського гранду із стану португальської "Браги". Він провів 133 матчі, забив 12 м'ячів і завоював у складі "оранжево-чорних" 12 трофеїв: бразилець по чотири рази ставав чемпіоном, володарем Кубка і Суперкубка України.
Як повідомляв УНН, "Шахтар" нинішнього літа втратив Фреда і Факундо Феррейру, але придбав кількох гравців на заміну.