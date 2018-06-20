Бразильский защитник заключил новое соглашение с "Шахтером"

28-летний футболист продлил соглашение с клубом до лета 2023 года.

По условиям нового контракта, сумма выкупа футболиста составляет 100 млн евро.

Стоит отметить, что Исмаили выступает в "Шахтере" с 2013 года, когда перебрался в украинский гранд из португальской "Браги". Он провел 133 матча, забил 12 мячей и завоевал в составе "оранжево-черных" 12 трофеев: бразилец по четыре раза становился чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Украины.

Как сообщал УНН, "Шахтер" этим летом потерял Фреда и Факундо Феррейр , но приобрел нескольких игроков на замену.