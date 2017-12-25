Бразильський легіонер "Шахтаря" зацікавив "Манчестер Сіті"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Бразильський півзахисник донецького “Шахтаря” Фред може поповнити ряди англійського “Манчестер Сіті”, передає УНН з посиланням на Daily Mail.
Повідомляється, що Фред особисто зацікавив наставника “містян” Хосепа Гвардіолу за підсумками двох продемонстрованих ігор цьогорічної Ліги чемпіонів з “Шахтарем”.
Трансфер представника “гірників” англійці планують оформити влітку 2018-го, але домовитися з “Шахтарем” бажають раніше.
Примітно, що видання очікує про залишення стану “МС” Яя Туре і саме Фред може замінити африканця в команді Гвардіоли.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Суперник “Шахтаря” по Лізі чемпіонів поступився “Ювентусу”
Варто відзначити, що англійський клуб також розглядає варіант із придбанням гравця “Борусії” Джуліана Вайгля.
Зауважимо, що раніше Гвардіола на чолі “Баварії” підписував Дугласа Косту, на чолі “Барселони” Дмитра Чигринського, які виступали за “помаранчево-чорних”.
Нагадаємо, УЄФА оприлюднив список рекордних безпрограшних серій в європейських клубних чемпіонатах до якого потрапив і представник України.