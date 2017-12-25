Бразильский легионер "Шахтера" заинтересовал "Манчестер Сити"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. Бразильский полузащитник донецкого “Шахтера” Фред может пополнить ряды английского “Манчестер Сити”, передает УНН со ссылкой на Daily Mail.
Сообщается, что Фред лично заинтересовал наставника “горожан” Хосепа Гвардиолу по итогам двух продемонстрированных игр нынешней Лиги чемпионов с “Шахтером”.
Трансфер представителя “горняков” англичане планируют оформить летом 2018-го, но договориться с “Шахтером” желают раньше.
Примечательно, что издание ожидает об оставлении состояния “МС” Яя Туре и именно Фред может заменить африканца в команде Гвардиолы.
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Стоит отметить, что английский клуб также рассматривает вариант с приобретением игрока “Боруссии” Джулиана Вайгля.
Заметим, что ранее Гвардиола во главе “Баварии” подписывал Дугласа Косту, во главе “Барселоны” Дмитрия Чигринского, которые выступали за “оранжево-черных”.
Нагадаємо, УЕФА обнародовал список рекордных беспроигрышных серий в европейских клубных чемпионатах в который попал и представитель Украины.