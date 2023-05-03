Бразильська поліція провела обшук у будинку Болсонару та вилучила телефон
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Поліція Бразилії провела обшук у будинку експрезидента Жаїра Болсонару та конфіскувала його мобільний телефон у рамках розслідування звинувачень у фальсифікації записів про вакцинацію від Covid-19, пише AFP, передає УНН.
Деталі
Болсонару, який на посту президента зіткнувся з широкою критикою за своє неортодоксальне поводження з пандемією, заперечував підробку сертифікату про щеплення від Covid-19 для себе, звинувативши владу у спробі «сфабрикувати» справу проти нього.
«З мого боку не було жодної фальсифікації. Жодної», — сказав він журналістам, які зібралися в гаражі його будинку після ранкового рейду.
«Я не був вакцинований, і крапка», — сказав він.
«Мене дивує... обшук та вилучення у будинку експрезидента, спроба сфабрикувати справу».
68-річний Болсонару сказав, що поліція також вилучила його мобільний телефон та перевірила записи про щеплення його родини.
Поліція заявила, що в рамках операції вони виконали 16 ордерів на обшук та вилучення та шість ордерів на арешт.
За повідомленнями бразильських ЗМІ, поліція заарештувала високопоставленого помічника Болсонару армійського офіцера Мауро Сіда.
Доповнення
Болсонару, який керував Бразилією з 2019 по 2022 рік, кинув виклик порадам експертів по боротьбі з Covid-19, який забрав більше 700 000 життів у Бразилії. Під час свого президентства Болсонару рекламував ліки гідроксихлорохін від хвороби, незважаючи на те, що дослідження показали його неефективність, і жартував, що вакцина може «перетворити вас на алігатора».
Болсонару виїхав з Бразилії до Сполучених Штатів у грудні, програвши на виборах Луїсу Інасіо Лулі да Сілві.
США вимагають від міжнародних авіапасажирів пред'явити доказ вакцинації проти Covid-19, вимога, оголошена Білим домом, спливає 11 травня. Вимога не поширюється на іноземних державних службовців.