Бразилія стала переможцем однієї із груп на ЧС-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. У квартеті Е поєдинки третього туру групового раунду чемпіонату світу визначився ще один учасник 1/8 фіналу змагань, передає кореспондент УНН.
У зустрічі Бразилії та Сербії один із записних фаворитів турніру Бразилія подолала опір Сербії. На 36 хвилині Коутіньо віддав розрізний пас на випередження, а Пауліньо дотиком переправив м’яч повз голкіпера, який вибігав на перехоплення.
На 61 хвилині європейці втратили чудову нагоду аби встановити паритет. Мітровіч добивав м’яч у ворота, але потрапив в захисника Сілву, який залишався останнім на межі лінії воріт. Натомість “селесао” згодом відповіли другим взяттям воріт.
Неймар навісив з кутового, на ближній стійці відгукнувся Тіаго Сілва — 2:0.
Бразильці набрали сім очок в трьох матчах — перше місце в групі Е, а Сербія з трьома очками в активі залишає турнір.
Додамо, що автора першого голу Пауліньо було обрано кращим гравцем зустрічі.