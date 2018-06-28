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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 100724 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 116116 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 136736 просмотра

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8 марта, 10:25 • 142960 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 156470 просмотра

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Бразилия стала победителем одной из групп на ЧМ-2018

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 июня. УНН. В квартете Е поединки третьего тура группового раунда чемпионата мира определился еще один участник 1/8 финала соревнований, передает корреспондент УНН.

Во встрече Бразилии и Сербии один из записных фаворитов турнира Бразилия преодолела сопротивление Сербии. На 36 минуте Коутиньо отдал разрезной пас на опережение, а Паулиньо в касание переправил мяч мимо голкипера, который выбегал на перехват.

На 61 минуте европейцы потеряли прекрасную возможность чтобы установить паритет. Митрович добивал мяч в ворота, но попал в защитника Силву, который оставался последним на грани линии ворот. А “селесао” со ответили вторым взятием ворот.

Неймар навесил с углового, на ближней штанге откликнулся Тиаго Силва — 2:0.

Бразильцы набрали семь очков в трех матчах — первое место в группе Е, а Сербия с тремя очками в активе покидает турнир.

Добавим, что автора первого гола Паулиньо был избран лучшим игроком встречи.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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