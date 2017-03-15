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Брат В.Парасюка зізнався, що отримував гроші за участь в блокаді - В.Аброськін

Брат В.Парасюка зізнався, що отримував гроші за участь в блокаді - В.Аброськін

Київ • УНН

 • 16482 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Начальник головного управління Національної поліції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін заявив, що сьогодні, під час надавання свідчень слідчим, двоюрідний брат одного з народних депутатів, повідомив, що отримував гроші за участь в блокаді залізничний колій на Донбасі. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Блокада стала вже сімейним бізнесом для організаторів. Залучають своїх, близьких та далеких родичів, оплачують все. Сьогодні, 15 березня 2017 року, Олексій Парасюк, двоюрідний брат "народного обранця", надав свідчення слідчим поліції Донеччини: "500 гривень за два дні" та "все включено" - ось така ціна ідейним лозунгам "блокади", - написав В.Аброськін.

Нагадаємо, 14 березня, В.Аброськін повідомив, що дії народних депутатів Володимира Парасюка та Семена Семенченка вони фактично дестабілізують ситуацію у всій Донецькій області.

Як повідомляв УНН, ГПУ дасть оцінку діям В.Парасюка у Слов'янську.

Українські Національні Новини

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