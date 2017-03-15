Брат В.Парасюка признался, что получал деньги за участие в блокаде - В.Аброськин
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Начальник главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин заявил, что сегодня, во время предоставления свидетельств следователям, двоюродный брат одного из народных депутатов, сообщил, что получал деньги за участие в блокаде железнодорожный путей на Донбассе. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Блокада стала уже семейным бизнесом для организаторов. Привлекают своих близких и дальних родственников, оплачивают все. Сегодня, 15 марта 2017 года, Алексей Парасюк, двоюродный брат "народного избранника", дал показания следователям полиции Донецкой области: "500 гривен за два дня" и "все включено" - вот такая цена идейным лозунгам "блокады", - написал В.Аброськин.
Напомним, 14 марта, В.Аброськин сообщил, что действия народных депутатов Владимира Парасюка и Семена Семенченко фактически дестабилизируют ситуацию во всей Донецкой области.
Как сообщал УНН, ГПУ даст оценку действиям В.Парасюка в Славянске.