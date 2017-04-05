Браконьєрів з уловом на майже 300 тис. грн виявили на Херсонщині
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 5 квітня. УНН. У вівторок військовослужбовці відділу прикордонної служби “Хорли” під час патрулювання на узбережжі Каркініцької затоки виявили двох громадян України, мешканців Каланчацького району, які забороненими знаряддями лову здійснювали вилов водних живих ресурсів. Про це УНН повідомив помічник начальника прикордонного загону — начальник прес-служби Іван Шевцов.
Браконьєри за допомогою 7 ятерів виловили понад 15 тисяч креветки, атерини, бичка та морської голки. Своїми діями правопорушники заподіяли збитків водній екосистемі на 175 тисяч гривень.
А сьогодні, 5 квітня, прикордонники відділу “Залізний Порт” на узбережжі Чорного моря поблизу населеного пункту Приморське виявили ще трьох браконьєрів, які виловили понад 12 тисяч креветки, атерини, крабів та завдали шкоди на 86 тисяч гривень.
В обох випадках виявлені знаряддя лову та водні живі ресурси прикордонники передали представникам рибоохорони Чорноморського басейну та повідомили співробітників Національної поліції та про виявлення ознак кримінального правопорушення за частиною 1 статті 249 ККУ “Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом”.
Нагадаємо, з 1 квітня в Україні стартувала нерестова заборона на вилов риби.