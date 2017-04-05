Браконьеров с уловом на почти 300 тыс. грн обнаружили в Херсонской области
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 5 апреля. УНН. Во вторник военнослужащие отдела пограничной службы “Хорлы” во время патрулирования на побережье Каркиницкого залива обнаружили двух граждан Украины, жителей Каланчацкого района, которые запрещенными орудиями лова осуществляли вылов водных живых ресурсов. Об этом УНН сообщил помощник начальника пограничного отряда — начальник пресс-службы Иван Шевцов.
Браконьеры с помощью 7 сетей выловили более 15 тыс. креветки, атерины, бычка и морской иглы. Своими действиями правонарушители причинили ущерб водной экосистеме на 175 тысяч гривен.
А сегодня, 5 апреля, пограничники отдела “Железный Порт” на побережье Черного моря вблизи населенного пункта Приморское обнаружили еще трех браконьеров, которые выловили более 12 тыс. креветки, атерины, крабов и нанесли ущерб на 86 тыс. гривен.
В обоих случаях обнаружены орудия лова и водные живые ресурсы пограничники передали представителям рыбоохраны Черноморского бассейна и сообщили сотрудников Национальной полиции и об обнаружении признаков уголовного правонарушения по части 1 статьи 249 УК “Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом”.
Напомним, с 1 апреля в Украине стартовал нерестовый запрет на лов рыбы.