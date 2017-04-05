Браконьеров с уловом на почти 300 тыс. грн обнаружили в Херсонской области

Браконьеры с помощью 7 сетей выловили более 15 тыс. креветки, атерины, бычка и морской иглы. Своими действиями правонарушители причинили ущерб водной экосистеме на 175 тысяч гривен.

А сегодня, 5 апреля, пограничники отдела “Железный Порт” на побережье Черного моря вблизи населенного пункта Приморское обнаружили еще трех браконьеров, которые выловили более 12 тыс. креветки, атерины, крабов и нанесли ущерб на 86 тыс. гривен.

В обоих случаях обнаружены орудия лова и водные живые ресурсы пограничники передали представителям рыбоохраны Черноморского бассейна и сообщили сотрудников Национальной полиции и об обнаружении признаков уголовного правонарушения по части 1 статьи 249 УК “Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом”.

Напомним, с 1 апреля в Украине стартовал нерестовый запрет на лов рыбы.