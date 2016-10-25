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Браконьєри заподіяли шкоди лісу на Запоріжжі на 23 тисячі гривень

Браконьєри заподіяли шкоди лісу на Запоріжжі на 23 тисячі гривень

Київ • УНН

 • 9449 перегляди

ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Вчора головним лісничим Михайлівського лісництва Іваном Гігуашвілі затримано двох чоловіків на Запоріжжі, які грузили у автівку деревину. Про це кореспонденту УНН повідомили активісти.

За словами лісничого браконьєрами було заподіяно шкоди на 23 тисячі гривень.

Майже тиждень у селі Підпорожнянка Запорізької області намагались спіймати осіб, які незаконно вирубають ліс. При появі лісничого, браконьєри почали ховати бензопили. За словами Івана Гігуашвілі, чоловіки вели себе агресивно та намагались втекти із місця вирубки. Саме тому лісничий викликав поліцію та активістів екологічного руху «ЕРА».

На запитання екозахисників, спіймані на гарячому відповідали непереконливо. Заявляли, що вони не причетні до вирубки лісу і що заплатили якомусь чоловіку 1500 грн, щоб він завантажив їх автівку деревиною.

Поліцейські склали акт, а повністю завантажена підпорожнянківською деревиною машина відвезена правоохоронцями. Самих же браконьєрів було затримано для подальшого з’ясування ситуації.

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