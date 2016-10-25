Браконьеры причинили вред лесу на Запорожье на 23 тысячи гривен

По словам лесничего браконьерами был нанесен ущерб на 23 тысячи гривен.

Почти неделю в селе Пидпорожнянка Запорожской области пытались поймать лиц, которые незаконно вырубают лес. При появлении лесничего, браконьеры начали прятать бензопилы. По словам Ивана Гигуашвили, мужчины вели себя агрессивно и пытались сбежать из места вырубки. Именно поэтому лесничий вызвал полицию и активистов экологического движения «ЭРА».

На вопрос экозащитников, пойманные на горячем отвечали неубедительно. Заявляли, что они не причастны к вырубке леса и заплатили какому-то мужчине 1500 грн, чтобы он загрузил их автомобиль древесиной.

Полицейские составили акт, а полностью загруженая пидпорожнянкивской древесиной машина увезена правоохранителями. Самих же браконьеров задержали для дальнейшего выяснения ситуации.



