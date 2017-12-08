БПП: У справі незаконної реєстрації ліків посадовці ДЕЦ мають бути відсторонені

КИЇВ. 11 грудня. УНН. У БПП прокоментували гучне кримінальне провадження щодо реєстрації лікарських засобів на основі сумнівних документів та неповних досьє. Поки триває слідство, службові особи Державного експертного центру МОЗ України мають бути відсторонені від займаних посад, вважає нардеп Олег Барна. Про це він розповів УНН.