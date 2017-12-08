БПП: У справі незаконної реєстрації ліків посадовці ДЕЦ мають бути відсторонені
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. У БПП прокоментували гучне кримінальне провадження щодо реєстрації лікарських засобів на основі сумнівних документів та неповних досьє. Поки триває слідство, службові особи Державного експертного центру МОЗ України мають бути відсторонені від займаних посад, вважає нардеп Олег Барна. Про це він розповів УНН.
“Очевидно, що це досить серйозний злочин. Виходячи з того, що людина, яка за останні гроші купує медикаменти, а їх склад і досьє прихований, і де-факто може ж бути неякісним - в цьому контексті ставиться під загрозу життя і здоров'я людей. Це підпадає під категорію – умисне створення загрози - тяжкий злочин. Очевидно, що ці злочини мають розслідуватися належним чином. Це означає, що особи, які підозрюються повинні бути усунуті від впливу на момент проведення слідства, тобто усунуті з посад”, - сказав він.
Нардеп додав, що в обов'язковому порядку відстороненню на час слідства підлягають усі, хто ставили свої підписи на документах, а також і ті керівники у чиїх підрозділах вчинялися правопорушення.
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“Це очевидно, і так повинно бути. А злочин, якщо він є, має бути розслідуваний у повній мірі”, - наголосив Барна.
Як повідомляв УНН, чиновники ДЕЦ фальсифікували реєстраційні досьє медпрепаратів.
За цими фактами наразі розслідується кримінальне провадження. Одному зі співробітників ДЕЦ вже вручено повідомлення про підозру.
Додамо, що слідчі виявили низку системних порушень чинного законодавства з боку співробітників Центру. Зокрема, посадовці ДЕЦ підозрюються в тому, що медпрепарати реєструвалися на основі завідомо неправдивих документів або ж без повного досьє.
Разом з тим, керівниця ДЕЦу Тетяна Думенко через вказане кримінальне провадження ще допитана не була.