БПП: в деле незаконной регистрации лекарств чиновники ДЭЦ должны быть отстранены
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В БПП прокомментировали громкое уголовное производство по регистрации лекарственных средств на основе сомнительных документов и неполных досье. Пока идет следствие, должностные лица Государственного экспертного центра МЗ Украины должны быть отстранены от занимаемых должностей, считает нардеп Олег Барна. Об этом он рассказал УНН.
"Очевидно, что это довольно серьезное преступление. Исходя из того, что человек, который на последние деньги покупает медикаменты, а их состав и досье скрытый, и де-факто может же быть некачественным - в этом контексте ставится под угрозу жизнь и здоровье людей. Это подпадает под категорию - умышленное создание угрозы - тяжкое преступление. Очевидно, что эти преступления должны расследоваться надлежащим образом. Это означает, что лица, которые подозреваются должны быть отстранены от влияния на момент проведения следствия, то есть отстранены от должностей", - сказал он.
Нардеп добавил, что в обязательном порядке отстранению на время следствия подлежат все, кто ставили свои подписи на документах, а также и те руководители в чьих подразделениях совершались правонарушения.
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"Это очевидно, и так должно быть. А преступление, если оно есть, должно быть расследовано в полной мере", - подчеркнул Барна.
Как сообщал УНН, чиновники ДЭЦ фальсифицировали регистрационные досье медпрепаратов.
По этим фактам пока расследуется уголовное производство. Одному из сотрудников ДЭЦ уже вручено уведомление о подозрении.
Добавим, что следователи обнаружили ряд системных нарушений действующего законодательства со стороны сотрудников Центра. В частности, чиновники ДЭЦ подозреваются в том, что медпрепараты регистрировались на основе заведомо ложных документов или без полного досье.
Вместе с тем, руководителя ДЭЦа Татьяна Думенко из-за указанного уголовного производства еще допрошено не было.