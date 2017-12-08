БПП: в деле незаконной регистрации лекарств чиновники ДЭЦ должны быть отстранены

"Очевидно, что это довольно серьезное преступление. Исходя из того, что человек, который на последние деньги покупает медикаменты, а их состав и досье скрытый, и де-факто может же быть некачественным - в этом контексте ставится под угрозу жизнь и здоровье людей. Это подпадает под категорию - умышленное создание угрозы - тяжкое преступление. Очевидно, что эти преступления должны расследоваться надлежащим образом. Это означает, что лица, которые подозреваются должны быть отстранены от влияния на момент проведения следствия, то есть отстранены от должностей", - сказал он.

Нардеп добавил, что в обязательном порядке отстранению на время следствия подлежат все, кто ставили свои подписи на документах, а также и те руководители в чьих подразделениях совершались правонарушения.

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"Это очевидно, и так должно быть. А преступление, если оно есть, должно быть расследовано в полной мере", - подчеркнул Барна.

Как сообщал УНН, чиновники ДЭЦ фальсифицировали регистрационные досье медпрепаратов.

По этим фактам пока расследуется уголовное производство. Одному из сотрудников ДЭЦ уже вручено уведомление о подозрении.

Добавим, что следователи обнаружили ряд системных нарушений действующего законодательства со стороны сотрудников Центра. В частности, чиновники ДЭЦ подозреваются в том, что медпрепараты регистрировались на основе заведомо ложных документов или без полного досье.

Вместе с тем, руководителя ДЭЦа Татьяна Думенко из-за указанного уголовного производства еще допрошено не было.