БПП терміново збере фракцію, щоб визначитись з позицією щодо дати інавгурації
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Фракція Блока Петра Порошенка визначиться із підтримкою конкретної дати інавгурації нового президента Володимира Зеленського одразу після відповідного рішення Регламентного комітету на терміновому засіданні. Про це заявив голова фракції БПП Артур Герасимов під час засідання Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.
"Відразу після рішення відповідного профільного комітету ми терміново збираємо фракцію і визначаємось з тим, за що будемо голосувати. Петро Порошенко готовий передати владу в будь-який момент і не заперечує проти жодної дати", - зазначив Герасимов.
За його словами, фракція БПП буде голосувати не за одну постанову.
При цьому він додав, що визначення дати інавгурації – це відповідальність виключно парламенту.
Нагадаємо, проекти постанов щодо інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського вже розписані на профільні Комітети Верховної Ради України.