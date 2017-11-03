БПП: Самарський перед вбивством протидіяв незаконній діяльності у міській владі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Діяльність депутата Сєвєродонецької міської ради Сергія Самарського, якого напередодні убили, протягом останнього часу була пов'язана із протистоянням незаконній діяльності представників "Опозиційного блоку" у міській владі. Про це йдеться в оприлюдненій у п'ятницю заяві партії БПП, передає УНН.
У політсилі вказали, що обурені жорстоким убивством Сергія Самарського.
"Сергій Самарський завжди займав активну проукраїнську позицію, боровся проти засилля "регіоналів" на Луганщині, був єдиним представником проєвропейського демократичного табору у попередньому скликанні Сєвєродонецької міської ради. Його політична та журналістська діяльність протягом останнього часу була пов’язана із протистоянням незаконній діяльності представників "Опозиційного блоку" у міській владі", - йдеться у заяві.
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У політсилі виступили з вимогою до правоохоронців щодо "якнайшвидшого розслідування цієї страшної трагедії і покарання злочинців" і пообіцяли докласти усіх зусиль для розкриття цього злочину та покарання винних.
Нагадаємо, у ніч на 3 листопада вбили депутата Сєвєродонецької міськради С.Самарського. За цим фактом розпочате кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) КК України. Поліція назвала три версії вбивства депутата від БПП.