БПП: Самарский перед убийством противодействовал незаконной деятельности в городской власти

В политсиле указали, что возмущены жестоким убийством Сергея Самарского.

"Сергей Самарский всегда занимал активную проукраинскую позицию, боролся против засилья "регионалов" в Луганской области, был единственным представителем проевропейского демократического лагеря в предыдущем созыве Северодонецкого городского совета. Его политическая и журналистская деятельность в последнее время была связана с противостоянием незаконной деятельности представителей "Оппозиционного блока" в городской власти", - говорится в заявлении.

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В политсиле выступили с требованием к правоохранителям относительно "скорейшего расследования этой страшной трагедии и наказания преступников" и пообещали приложить все усилия для раскрытия этого преступления и наказания виновных.

Напомним, в ночь на 3 ноября убили депутата Северодонецкого горсовета С.Самарского. По данному факту начато уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Полиция назвала три версии убийства депутата от БПП.