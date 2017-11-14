БПП про бізнес “радикала”: торгівля снеками з ОРДРО - це злочин проти українців
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Якщо факти торгівля компанії S.Group (належить родині нардепа С.Рибалки) з ОРДЛО підтвердяться, то ганьба таким народним депутатам, адже фактично мова про злочин, що вчиняється проти народу України. Про це у коментарі УНН заявив нардеп від БПП Микола Паламарчук, коментуючи данні про торгівлю снеками S.Group на тимчасово окупованих територіях.
“Треба, щоб правоохоронні органи провели розслідування, як туди потрапила ця продукція. Це ключове і першочергове. Тільки після проведення розслідування можна сказати про причетність або непричетність людини.
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Але якщо це дійсно є, і це підтвердиться, то це не тільки ганьба таким народним депутатам, які цим займаються, це просто злочин, який скоюється проти українського народу. Тим більше, якщо це роблять ті, хто повинен із цим боротися”, - сказав він.
За словами політика з метою вивчення вказаної ситуації у Парламенті доцільно створити ТСК, але за умови, що до неї увійдуть професіонали.
Нагадаємо, СБУ розслідує кримінальне провадження за підозрою службових осіб S.Group у фінансуванні тероризму. За даними слідства, вказана снекова корпорація налагодила збут своїх товарів на окупованих територіях Криму і Сходу України.
На разі два менеджери корпорації арештовані судом на 60 діб.
Додамо, що раніше, факти продажу снеків S.Group в ОРДЛО фіксували журналісти. Більше того, ЗМІ знайшли зв'язки бізнесу нардепа Рибалки з РФ, де на Липецькому заводі виробляють снеки, практично аналогічні українським.
Зазначимо, що компанії з корпорації S.Group підозрюються слідчими ГПУ у несплаті податків, фіктивному підприємництві та виведенні значних коштів в офшорні структури.