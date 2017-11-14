БПП про бізнес “радикала”: торгівля снеками з ОРДРО - це злочин проти українців

“Треба, щоб правоохоронні органи провели розслідування, як туди потрапила ця продукція. Це ключове і першочергове. Тільки після проведення розслідування можна сказати про причетність або непричетність людини.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЗМІ назвали дистриб'юторів, через яких компанії С.Рибалки торгують з ОРДЛО

Але якщо це дійсно є, і це підтвердиться, то це не тільки ганьба таким народним депутатам, які цим займаються, це просто злочин, який скоюється проти українського народу. Тим більше, якщо це роблять ті, хто повинен із цим боротися”, - сказав він.

За словами політика з метою вивчення вказаної ситуації у Парламенті доцільно створити ТСК, але за умови, що до неї увійдуть професіонали.

Нагадаємо, СБУ розслідує кримінальне провадження за підозрою службових осіб S.Group у фінансуванні тероризму. За даними слідства, вказана снекова корпорація налагодила збут своїх товарів на окупованих територіях Криму і Сходу України.

На разі два менеджери корпорації арештовані судом на 60 діб.

Додамо, що раніше, факти продажу снеків S.Group в ОРДЛО фіксували журналісти. Більше того, ЗМІ знайшли зв'язки бізнесу нардепа Рибалки з РФ, де на Липецькому заводі виробляють снеки, практично аналогічні українським.

Зазначимо, що компанії з корпорації S.Group підозрюються слідчими ГПУ у несплаті податків, фіктивному підприємництві та виведенні значних коштів в офшорні структури.