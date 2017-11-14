БПП о бизнесе "радикала": торговля снеками с ОРДРО - это преступление против украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Если факты торговли компании S.Group (принадлежит семье нардепа С.Рыбалки) с ОРДЛО подтвердятся, то позор таким народным депутатам, ведь фактически речь о преступлении, которое овершается против народа Украины. Об этом в комментарии УНН заявил нардеп от БПП Николай Паламарчук, комментируя данные о торговле снеками S.Group на временно оккупированных территориях.
"Надо, чтобы правоохранительные органы провели расследование, как туда попала эта продукция. Это ключевое и первоочередное задание. Только после проведения расследования можно сказать о причастности или непричастности человека.
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Но если это действительно есть, и это подтвердится, то это не только позор таким народным депутатам, которые этим занимаются, это просто преступление, которое совершается против украинского народа. Тем более, если это делают те, кто должен с этим бороться", - сказал он.
По словам политика с целью изучения указанной ситуации в парламенте целесообразно создать ВСК, но при условии, что в нее войдут профессионалы.
Напомним, СБУ расследует уголовное производство по подозрению должностных лиц S.Group в финансировании терроризма. По данным следствия, указанная снековая корпорация наладила сбыт своих товаров на оккупированных территориях Крыма и Востока Украины.
На данный момент два менеджера корпорации арестованы судом на 60 суток.
Добавим, что ранее, факты продажи снеков S.Group в ОРДЛО фиксировали журналисты. Более того, СМИ нашли связи бизнеса нардепа С.Рыбаки с РФ, где на Липецком заводе производят снеки, практически аналогичные украинским.
Отметим, что компании из корпорации S.Group подозреваются следователями ГПУ в неуплате налогов, фиктивном предпринимательстве и выводе значительных средств в оффшорные структуры.