БПП о бизнесе "радикала": торговля снеками с ОРДРО - это преступление против украинцев

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 ноября. УНН. Если факты торговли компании S.Group (принадлежит семье нардепа С.Рыбалки) с ОРДЛО подтвердятся, то позор таким народным депутатам, ведь фактически речь о преступлении, которое овершается против народа Украины. Об этом в комментарии УНН заявил нардеп от БПП Николай Паламарчук, комментируя данные о торговле снеками S.Group на временно оккупированных территориях.

"Надо, чтобы правоохранительные органы провели расследование, как туда попала эта продукция. Это ключевое и первоочередное задание. Только после проведения расследования можно сказать о причастности или непричастности человека.

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Но если это действительно есть, и это подтвердится, то это не только позор таким народным депутатам, которые этим занимаются, это просто преступление, которое совершается против украинского народа. Тем более, если это делают те, кто должен с этим бороться", - сказал он.

По словам политика с целью изучения указанной ситуации в парламенте целесообразно создать ВСК, но при условии, что в нее войдут профессионалы.

Напомним, СБУ расследует уголовное производство по подозрению должностных лиц S.Group в финансировании терроризма. По данным следствия, указанная снековая корпорация наладила сбыт своих товаров на оккупированных территориях Крыма и Востока Украины.

На данный момент два менеджера корпорации арестованы судом на 60 суток.

Добавим, что ранее, факты продажи снеков S.Group в ОРДЛО фиксировали журналисты. Более того, СМИ нашли связи бизнеса нардепа С.Рыбаки с РФ, где на Липецком заводе производят снеки, практически аналогичные украинским.

Отметим, что компании из корпорации S.Group подозреваются следователями ГПУ в неуплате налогов, фиктивном предпринимательстве и выводе значительных средств в оффшорные структуры.

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