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БПП: парламент на тижні має розглянути питання звільнення і призначення голови НБУ

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Фракція "Блок Петра Порошенка" вважає, що парламент на цьому тижні має розглянути питання звільнення і призначення голови Національного банку України. Про це після засідання фракції зазначив народний депутат, заступник Голови фракції Партії “Блок Петра Порошенка” Сергій Березенко, передає УНН з посиланням на прес-службу політсили.

"На цьому тижні парламент має задовольнити заяву Гонтаревої про звільнення, за результатами звіту, і поставити на голосування кандидатуру Якова Смолія на Голову НБУ. Це питання вкрай необхідно розглянути на цьому тижні. Тому вкотре звертаємося до наших колег по сесійній залі підтримати ці важливі рішення, адже не може країна жити без повноцінного керівника головного банку країни", - заявив Березенко.

Нагадаємо, спікер парламенту Андрій Парубій заявив, що питання призначення нового голови НБУ та Омбудсмена можуть бути винесені в сесійну залу в один день.

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