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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 44297 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 48912 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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БПП: парламент на неделе должен рассмотреть вопрос увольнения и назначения главы НБУ

БПП: парламент на неделе должен рассмотреть вопрос увольнения и назначения главы НБУ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 марта. УНН. Фракция "Блок Петра Порошенко" считает, что парламент на этой неделе должен рассмотреть вопрос увольнения и назначения председателя Национального банка Украины. Об этом после заседания фракции отметил народный депутат, заместитель председателя фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Сергей Березенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"На этой неделе парламент должен удовлетворить заявление Гонтаревой об увольнении, по результатам отчета, и поставить на голосование кандидатуру Якова Смолия на председателя НБУ. Этот вопрос крайне необходимо рассмотреть на этой неделе. Поэтому еще раз обращаемся к нашим коллегам по сессионному залу поддержать эти важные решения, ведь не может страна жить без полноценного руководителя главного банка страны", - заявил Березенко.

Напомним, спикер парламента Андрей Парубий заявил, что вопрос назначения нового главы НБУ и Омбудсмена могут быть вынесены в сессионный зал в один день.

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