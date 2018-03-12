БПП: парламент на неделе должен рассмотреть вопрос увольнения и назначения главы НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Фракция "Блок Петра Порошенко" считает, что парламент на этой неделе должен рассмотреть вопрос увольнения и назначения председателя Национального банка Украины. Об этом после заседания фракции отметил народный депутат, заместитель председателя фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Сергей Березенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"На этой неделе парламент должен удовлетворить заявление Гонтаревой об увольнении, по результатам отчета, и поставить на голосование кандидатуру Якова Смолия на председателя НБУ. Этот вопрос крайне необходимо рассмотреть на этой неделе. Поэтому еще раз обращаемся к нашим коллегам по сессионному залу поддержать эти важные решения, ведь не может страна жить без полноценного руководителя главного банка страны", - заявил Березенко.
Напомним, спикер парламента Андрей Парубий заявил, что вопрос назначения нового главы НБУ и Омбудсмена могут быть вынесены в сессионный зал в один день.