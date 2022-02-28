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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Божевілля: Кулеба оцінив загрозу використання ядерної зброї Росією

Божевілля: Кулеба оцінив загрозу використання ядерної зброї Росією

Київ • УНН

 • 152497 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Використання Росією ядерної зброї у війні з Україною стане атакою на все людство. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в понеділок на брифінгу російською мовою, пише УНН.

Так, міністра попросили дати оцінку рівню загрози використання ядерної зброї Росією у війні з Україною.

Цитата

“Це божевілля. Це божевілля, яке ввергне світ в катастрофу. Якщо те, що робить зараз президент Путін, війна, яку він розв'язав, ця атака на світовий порядок, то використання ядерної зброї стане атакою на все людство. І цьому потрібно за всяку ціну перешкодити", - відповів дипломат.

Раніше

За даними ЗМІ, російський президент Володимир Путін на зустрічі з міністром оборони Сергієм Шойгу і начальником Генштабу Валерієм Герасимовим наказав перевести сили стримування російської армії в особливий режим несення бойового чергування.

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