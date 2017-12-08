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Бойовика "ДНР" заочно засудили до 11 років позбавлення волі

Бойовика "ДНР" заочно засудили до 11 років позбавлення волі

Київ • УНН

 • 9282 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. За матеріалами Служби безпеки України до одинадцяти років позбавлення волі заочно засуджено бойовика "ДНР", передає УНН з посиланням на прес-службу СБУ.

“Шевченківський районний суд Чернівців, за матеріалами СБУ, виніс вирок мешканцю міста Донецька за участь в діяльності терористичної організації”, - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, співробітники СБ України встановили, що мешканець Донецька Сергій Каменєв у травні 2014 року приєднався до терористичної організації “ДНР”.

“Слідчі управління СБУ в Чернівецькій області задокументували, що бойовик перебував у складі незаконного збройного формування „бригада Восток“, згодом — „11 ОМСП“. Він брав активну участь у бойових діях проти військовослужбовців Збройних Сил України і правоохоронців під Савур-Могилою, поблизу Донецького аеропорту, а також Горлівки, Пісків, Ясинуватої, Авдіївки та інших населених пунктів області”, — наголосили у відомстві.

Під час досудового слідства свідки підтвердили, що Каменєв безпосередньо керував діями незаконних збройних формувань терористів на одній з ділянок лінії зіткнення.

“Суд визнав бойовика винним у скоєнні злочину, передбаченою ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді одинадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Початок терміну відбування покарання обчислюватиметься з дня його затримання та приведення вироку до виконання”, - додали у СБУ.

Як повідомляв УНН, екс-депутата сільради Одещини, причетного до "ДНР", засудили до 10 років за ґратами.

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