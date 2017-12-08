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Боевика "ДНР" заочно приговорили к 11 годам лишения свободы

Боевика "ДНР" заочно приговорили к 11 годам лишения свободы

Киев  •  УНН

 • 9280 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. По материалам Службы безопасности Украины в одиннадцати лет лишения свободы заочно приговорен боевика "ДНР", передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Шевченковский районный суд Черновцов, по материалам СБУ, вынес приговор жителю города Донецка за участие в деятельности террористической организации", - говорится в сообщении.

Как сообщается, сотрудники СБ Украины установили, что житель Донецка Сергей Каменев в мае 2014 присоединился к террористической организации "ДНР".

"Следователи управления СБУ в Черновицкой области задокументировали, что боевик находился в составе незаконного вооруженного формирования "бригада Восток", затем - "11 ОМСП". Он принимал активное участие в боевых действиях против военнослужащих Вооруженных Сил Украины и правоохранителей Саур-Могилой, вблизи Донецкого аэропорта, а также Горловки, Песков, Ясиноватой, Авдеевки и других населенных пунктов области", - отметили в ведомстве.

Во время досудебного следствия свидетели подтвердили, что Каменев непосредственно руководил действиями незаконных вооруженных формирований террористов на одном из участков линии соприкосновения.

"Суд признал боевика виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде одиннадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня его задержания и исполнения приговора", - добавили в СБУ.

Как сообщал УНН, экс-депутата сельсовета Одесской области, причастного к "ДНР", приговорили к 10 годам за решеткой.

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