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Бойовики зранку випустили по Авдіївці чотири пакети "Градів"

Бойовики зранку випустили по Авдіївці чотири пакети "Градів"

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Близько 6 ранку вівторка бойовики випустили по Авдіївці чотири пакети “Градів”. Про це повідомила в ефірі телеканалу “112 Україна” прес-офіцер 72-ї ОМБР ВСУ Олена Мокренчук, передає УНН.

“Як повідомляють з Донецька, люди бачили, що стріляли з чотирьох різних точок, з чотирьох різних установок. Випустили (снаряди) по старій частині міста. Місто горить. Є жертви серед мирного населення,” — повідомила О.Мокренчук.

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Кількість жертв і постраждалих уточнюється, додала прес-офіцер.

Нагадаємо, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

Як повідомляв УНН, у районі Авдіївки тривають періодичні обстріли з гранатометів і кулеметів. Раніше повідомлялося, що Президент перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці.

Нагадаємо, критично важлива інфраструктура Авдіївки зруйнована і є загроза гуманітарної катастрофи.

Українські Національні Новини

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