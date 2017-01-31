Бойовики зранку випустили по Авдіївці чотири пакети "Градів"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Близько 6 ранку вівторка бойовики випустили по Авдіївці чотири пакети “Градів”. Про це повідомила в ефірі телеканалу “112 Україна” прес-офіцер 72-ї ОМБР ВСУ Олена Мокренчук, передає УНН.
“Як повідомляють з Донецька, люди бачили, що стріляли з чотирьох різних точок, з чотирьох різних установок. Випустили (снаряди) по старій частині міста. Місто горить. Є жертви серед мирного населення,” — повідомила О.Мокренчук.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Бойовики за добу 71 раз обстріляли сили АТО, загинуло троє військових — штаб
Кількість жертв і постраждалих уточнюється, додала прес-офіцер.
Нагадаємо, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
Як повідомляв УНН, у районі Авдіївки тривають періодичні обстріли з гранатометів і кулеметів. Раніше повідомлялося, що Президент перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці.
Нагадаємо, критично важлива інфраструктура Авдіївки зруйнована і є загроза гуманітарної катастрофи.