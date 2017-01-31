Боевики утром выпустили по Авдеевке четыре пакета "Града"

"Как сообщают из Донецка, люди видели, что стреляли из четырех различных точек, из четырех различных установок. Выпустили (снаряды) по старой части города. Город горит. Есть жертвы среди мирного населения ", - сообщила Е.Мокренчук.

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Количество жертв и пострадавших уточняется, добавила пресс-офицер.

Напомним, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

Как сообщал УНН, в районе Авдеевки продолжаются периодические обстрелы из гранатометов и пулеметов. Ранее сообщалось, что Президент прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке.

Напомним, критически важная инфраструктура Авдеевки разрушена и существует угроза гуманитарной катастрофы.