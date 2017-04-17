Бойовики знову обстрілюють житлові квартали Авдіївки - ﻿СЦКК

“Українська сторона СЦКК констатує, що надалі продовжуються обстріли з боку НЗФ ОРДЛО позицій Збройних Сил України, а також мирних населених пунктів вздовж лінії розмежування”, — йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що загострення обстановки спостерігається в районі населеного пункту Авдіївка. Протягом доби противником застосовано 2 міни калібру 120 мм, 22 міни калібру 82 мм, а також РПГ та СПГ і всі типи стрілецької зброї, що є грубим порушенням Мінських домовленостей.

“СЦКК було зафіксовано обстріли з боку НЗФ ОРДО житлових кварталів населеного пункту Авдіївка, за попередніми даними пошкоджено 6 житлових будинків по вулиці Тургенєва 63, 65, 67, 69, 76, 86а, а в одному із будинків зруйновано дах. Інформація щодо наслідків обстрілу встановлюється”, — зазначили у штабі.