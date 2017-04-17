Боевики снова обстреливают жилые кварталы Авдеевки - СЦКК

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 16427 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 76658 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 139073 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110530 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112512 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109902 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102265 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103073 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149502 просмотра

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Боевики снова обстреливают жилые кварталы Авдеевки - СЦКК

Боевики снова обстреливают жилые кварталы Авдеевки - СЦКК

Киев  •  УНН

 • 8252 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Пророссийские боевики, пренебрегая Минскими договоренностями, осуществляют обстрел жилых кварталов Авдеевки, повреждено 6 жилых домов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.

“Украинская сторона СЦКК констатирует, что в дальнейшем продолжаются обстрелы со стороны НВФ ОРДЛО позиций Вооруженных Сил Украины, а также мирных населенных пунктов вдоль линии разграничения”, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что обострение обстановки наблюдается в районе населенного пункта Авдеевка. В течение суток противником применено 2 мины калибра 120 мм, 22 мины калибра 82 мм, а также РПГ и СПГ и все типы стрелкового оружия, что является грубым нарушением Минских договоренностей.

“СЦКК было зафиксировано обстрелы со стороны НВФ ОРДЛО жилых кварталов населенного пункта Авдеевка, по предварительным данным повреждено 6 жилых домов по улице Тургенева 63, 65, 67, 69, 76, 86а, а в одном из домов разрушена крыша. Информация о последствиях обстрела устанавливается”, — отметили в штабе.

 

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