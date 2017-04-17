Боевики снова обстреливают жилые кварталы Авдеевки - СЦКК

“Украинская сторона СЦКК констатирует, что в дальнейшем продолжаются обстрелы со стороны НВФ ОРДЛО позиций Вооруженных Сил Украины, а также мирных населенных пунктов вдоль линии разграничения”, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что обострение обстановки наблюдается в районе населенного пункта Авдеевка. В течение суток противником применено 2 мины калибра 120 мм, 22 мины калибра 82 мм, а также РПГ и СПГ и все типы стрелкового оружия, что является грубым нарушением Минских договоренностей.

“СЦКК было зафиксировано обстрелы со стороны НВФ ОРДЛО жилых кварталов населенного пункта Авдеевка, по предварительным данным повреждено 6 жилых домов по улице Тургенева 63, 65, 67, 69, 76, 86а, а в одном из домов разрушена крыша. Информация о последствиях обстрела устанавливается”, — отметили в штабе.