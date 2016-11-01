Бойовики знову обстріляли школу в Мар'їнці
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 1 листопада. УНН. В ніч з 31 жовтня на 01 листопада під час обстрілу прифронтової Мар'їнки на Донеччині було пошкоджено вікно школи №2. Постраждалих немає. На місці працювала поліція. Про це кореспонденту УНН повідомили в ГУНП Донецької області.
Уже втретє за місяць бойовики відкривають вогонь по школі №2, де навчаються 150 дітей. Сьогодні вночі під час обстрілу було пошкоджено вікно другого поверху.
На місці обстрілу працювала слідчо-оперативна група Мар'їнського відділення поліції. Обставини події з'ясовуються.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, 26 жовтня бойовики пошкодили спортзал у школі в Мар'їнці.