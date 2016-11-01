Боевики снова обстреляли школу в Марьинке

Уже третий раз за месяц боевики открывают огонь по школе №2, где учатся 150 детей. Сегодня ночью во время обстрела было повреждено окно второго этажа.

На месте обстрела работала следственно-оперативная группа Марьинского отделения полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, как сообщал УНН, 26 октября боевики повредили спортзал в школе в Марьинке.