Боевики снова обстреляли школу в Марьинке
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 1 ноября. УНН. В ночь с 31 октября на 01 ноября во время обстрела прифронтовой Марьинки Донецкой области было повреждено окно школы №2. Пострадавших нет. На месте работала полиция. Об этом корреспонденту УНН сообщили в ГУНП Донецкой области.
Уже третий раз за месяц боевики открывают огонь по школе №2, где учатся 150 детей. Сегодня ночью во время обстрела было повреждено окно второго этажа.
На месте обстрела работала следственно-оперативная группа Марьинского отделения полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.
Напомним, как сообщал УНН, 26 октября боевики повредили спортзал в школе в Марьинке.