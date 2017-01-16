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Бойовики значно посилили свої позиції в районі Докучаєвська – "Інформаційний спротив"

Бойовики значно посилили свої позиції в районі Докучаєвська – "Інформаційний спротив"

Київ • УНН

 • 9435 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. У районі Докучаєвська бойовики у період зниження бойової активності протягом останніх двох тижнів значно посилили свої позиції. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор групи “Інформаційний спротив” Дмитро Тимчук, передає УНН.

“За минулі 2 тижні, в період відносного зниження своєї бойової активності в районі Докучаєвська, противник відчутно посилив свої підрозділи в даному районі. Зокрема з північного напрямку на ділянку Оленівка — Докучаєвськ окупанти через Частку і Молодіжний перекинули посилення”, — повідомив він.

За словами Д.Тимчука, до позицій бойовиків було перекинуто дві вогневі батареї 122-мм артилерії (8-122 одиниць мм гаубиць Д-30\30А), як мінімум однієї мінометної батареї (3-4 одиниці 120-мм мінометів) і мотострілецької роти (7-8 ББМ (БМП-1\2, пара-ЛБ МТ) і до 80 осіб додатково до раніше зосереджених сил і засобів.

Нагадаємо, минулої доби, з 15 на 16 січня, російсько-окупаційні війська 60 разів вели вогонь по позиціях українських військових.

Українські Національні Новини

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