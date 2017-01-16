Боевики значительно усилили свои позиции в районе Докучаевска - "Информационное сопротивление"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. В районе Докучаевска боевики в период снижения боевой активности в течение последних двух недель значительно усилили свои позиции. Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тимчук, передает УНН.
"За прошедшие 2 недели, в период относительного снижения своей боевой активности в районе Докучаевска, противник ощутимо усилил свои подразделения в данном районе. В частности с северного направления на участок Оленевка - Докучаевск оккупанты через Частку и Молодежный перебросили усиление ", - сообщил он.
По словам Д.Тимчука, на позиции боевиков были переброшены две огневые батареи 122-мм артиллерии (8-122 единиц мм гаубиц Д-30 \ 30А), как минимум одна минометная батарея (3-4 единицы 120-мм минометов) и мотострелковая рота (7-8 ББМ (БМП-1 \ 2, пара-ЛБ МТ) и до 80 человек дополнительно к ранее сосредоточенным силам и средствам.
Напомним, за минувшие сутки, с 15 на 16 января, российско-оккупационные войска 60 раз вели огонь по позициям украинских военных.