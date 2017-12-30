Бойовики здійснили три прицільних обстріли опорних пунктів сил АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Впродовж сьогоднішнього дня до 18:00 бойовики здійснили три прицільних обстріли опорних пунктів сил АТО, військовослужбовці Збройних сил України на провокації не піддалися і у повній мірі дотримувалися режиму припинення вогню. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр штабу АТО.
"Впродовж сьогоднішнього дня російсько-окупаційні угрупування здійснили три прицільних обстріли опорних пунктів сил АТО", - йдеться у повідомленні.
За даними штабу, на донецькому напрямку бойовики провокували українських оборонців до вогню у відповідь на Приазов’ї.
"Поблизу Водяного, в обідню пору, з непідконтрольної українському уряду Саханки наші позиції обстріляно з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Згодом, ворог активізувався у районі Павлополя. По оборонних укріпленнях біля цього прифронтового населеного пункту агресор з тимчасово окупованого Набережного двічі вів вогонь із 82-міліметрових мінометів, гранатометів і легкої стрілецької зброї", - сказано у повідомленні.
"Військовослужбовці ЗСУ на провокації не піддалися і у повній мірі дотримувалися режиму припинення вогню. На інших ділянках нашої оборони порушень перемир’я не зафіксовано", - додали у штабі.
Нагадаємо, диверсійна група бойовиків підірвалася на власних мінах.