Бойовики здійснили три обстріли на Донбасі, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. З початку доби у результаті обстрілів бойовиками позицій сил АТО отримав поранення один український військовий. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.
“Сьогодні російсько-окупаційні війська продовжували порушувати перемир’я. Від початку доби зафіксовано три обстріли укріплень українських захисників... Унаслідок ворожого вогню один український воїн отримав поранення. Військовослужбовця доправлено до військово-медичного госпіталю. Йому надано необхідну медичну допомогу”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, на Луганському напрямку противник з гранатометів та стрілецької зброї вів вогонь по наших позиціях у районі населених пунктів Новгородське та Малинове.
На Донеччині окупанти з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляли українські опорні пункти поблизу Водяного.
Як повідомляв УНН, у Міністерстві оборони України підтвердили загибель минулої доби одного військового та поранення іншого внаслідок обстрілів бойовиками позицій сил АТО.