Боевики совершили три обстрела на Донбассе, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. С начала суток в результате обстрелов боевиками позиций сил АТО получил ранения один украинский военный. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.
"Сегодня российско-оккупационные войска продолжали нарушать перемирие. С начала суток зафиксировано три обстрела укреплений украинских защитников ... В результате вражеского огня один украинский воин получил ранения. Военнослужащего доставили в военно-медицинский госпиталь. Ему оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Как отмечается, на луганском направлении противник из гранатометов и стрелкового оружия вел огонь по нашим позициям в районе населенных пунктов Новгородское и Малиновое.
В Донецкой области оккупанты из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли украинские опорные пункты вблизи Водяного.
Как сообщал УНН, в Министерстве обороны Украины подтвердили гибель за прошедшие сутки одного военного и ранения другого в результате обстрелов боевиками позиций сил АТО.