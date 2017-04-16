Бойовики здійснили три мінометні обстріли в Мар'їнці
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Учора бойовики тричі обстріляли Мар'їнку з мінометів. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає УНН.
“У Мар’їнці окупанти здійснили три мінометні обстріли. Ці інциденти сталися в темну пору доби, утім, як і раніше, левова частка ворожих обстрілів припадає на ділянку фронту Павлопіль-Широкине. Там бойовики відкривали вогонь і вдень, і вночі і окрім легкого озброєння окупанти застосовували озброєння бронетехніки”, — розповів О.Мотузяник.
За його словами, всього 17 ворожих обстрілів зафіксовано вчора на маріупольському напрямку.
На луганському напрямку вчора сталося два ворожі обстріли у Лобачевому та Новоолександрівці. Ці інциденти трапилися ще до світанку і важке озброєння при цьому ворог не застосовував.
Як повідомляв УНН, минулої доби на Донбасі жоден український військовий не загинув і не був поранений.