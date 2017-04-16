Боевики совершили три минометные обстрелы в Марьинке

"В Марьинке оккупанты провели три минометные обстрелы. Эти инциденты произошли в темное время суток, впрочем, как и ранее, львиная доля вражеских обстрелов приходится на участок фронта Павлополь-Широкино. Там боевики открывали огонь и днем, и ночью, и кроме легкого вооружения оккупанты применяли вооружение бронетехники", - рассказал А.Мотузяник.

По его словам, всего 17 вражеских обстрелов зафиксировано вчера на мариупольском направлении.

На луганском направлении вчера произошло два враждебных обстрела в Лобачево и Новоалександровке. Эти инциденты произошли еще до рассвета и тяжелое вооружение при этом враг не применял.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки на Донбассе ни один украинский военный не погиб и не был ранен.