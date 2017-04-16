Боевики совершили три минометные обстрелы в Марьинке
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Вчера боевики трижды обстреляли Марьинку из минометов. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает УНН.
"В Марьинке оккупанты провели три минометные обстрелы. Эти инциденты произошли в темное время суток, впрочем, как и ранее, львиная доля вражеских обстрелов приходится на участок фронта Павлополь-Широкино. Там боевики открывали огонь и днем, и ночью, и кроме легкого вооружения оккупанты применяли вооружение бронетехники", - рассказал А.Мотузяник.
По его словам, всего 17 вражеских обстрелов зафиксировано вчера на мариупольском направлении.
На луганском направлении вчера произошло два враждебных обстрела в Лобачево и Новоалександровке. Эти инциденты произошли еще до рассвета и тяжелое вооружение при этом враг не применял.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки на Донбассе ни один украинский военный не погиб и не был ранен.