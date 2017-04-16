Боевики совершили три минометные обстрелы в Марьинке

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 16410 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 76654 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 139072 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110529 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112511 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109902 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102265 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106393 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103073 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149500 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Боевики совершили три минометные обстрелы в Марьинке

Боевики совершили три минометные обстрелы в Марьинке

Киев  •  УНН

 • 11142 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Вчера боевики трижды обстреляли Марьинку из минометов. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает УНН.

"В Марьинке оккупанты провели три минометные обстрелы. Эти инциденты произошли в темное время суток, впрочем, как и ранее, львиная доля вражеских обстрелов приходится на участок фронта Павлополь-Широкино. Там боевики открывали огонь и днем, и ночью, и кроме легкого вооружения оккупанты применяли вооружение бронетехники", - рассказал А.Мотузяник.

По его словам, всего 17 вражеских обстрелов зафиксировано вчера на мариупольском направлении.

На луганском направлении вчера произошло два враждебных обстрела в Лобачево и Новоалександровке. Эти инциденты произошли еще до рассвета и тяжелое вооружение при этом враг не применял.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки на Донбассе ни один украинский военный не погиб и не был ранен.

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